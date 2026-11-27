Из-за продолжающегося снегопада специалисты челябинского филиала «Россети Урал» переведены в особый режим работы. Последствия непогоды ликвидируют 46 бригад — 96 человек и 46 единиц техники.

Снег и дождь вызвали локальные нарушения на энергообъектах в западной и центральной частях области: в основном провода рвутся из-за падения деревьев и веток под тяжестью снега. При возможности потребителей переводят на резервные схемы снабжения, энергетики держат связь с местными властями и профильными ведомствами.