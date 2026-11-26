Энергетики челябинского филиала «Россети Урал» ликвидировали аварию в распределительной сети 10 кВ и вернули электричество жителям посёлков Белый Хутор, Привилегия и Западный. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено, подтвердили в региональном правительстве.

Напомним, проблемы начались утром 26 ноября из‑за мощного атмосферного фронта. Мокрый снег налипал на провода линий электропередачи, из‑за чего начались обрывы. Ситуацию усугубили упавшие на ЛЭП деревья и ветки. В итоге произошли локальные нарушения на энергообъектах в западной и центральной частях Челябинской области. У жителей Белого Хутора вместе с электричеством пропали отопление и водоснабжение.

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