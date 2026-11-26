В Челябинской области из‑за обильных осадков усилили сброс воды на двух важнейших гидроузлах региона — Шершневском и Аргазинском. Как сообщили в Минэкологии, показатель доведён до 20 кубометров в секунду. Причина — возросший приток воды из‑за непогоды.

Гидротехнические сооружения работают в штатном режиме, ситуация находится на контроле специалистов.

По данным синоптиков, за одну только минувшую ночь в Челябинске выпало более половины месячной нормы осадков. Аналогичная картина в Магнитогорске, Миассе, Верхнем Уфалее, Аргаяше, Троицке и других городах области.

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