Из‑за непогоды в Челябинской области временно запретили проезд пассажирских автобусов и тяжеловесного транспорта по ряду региональных трасс. Ограничения действуют с 20:00 25 ноября до 10:00 26 ноября.

Под запрет попали:

Южноуральск — Магнитогорск;

Кизильское — Бреды — Мариинский — граница Казахстана;

Стерлитамак (Башкортостан) — Белорецк (Башкортостан) — Магнитогорск;

Магнитогорск — Аэропорт;

Магнитогорск — Кизильское — Сибай (Башкортостан);

Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск;

обход Челябинска (Западный и Восточный);

Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым.

Текущую ситуацию на трассе М-5 25 ноября можно узнавать здесь.