Из‑за непогоды в Челябинской области временно запретили проезд пассажирских автобусов и тяжеловесного транспорта по ряду региональных трасс. Ограничения действуют с 20:00 25 ноября до 10:00 26 ноября.
Под запрет попали:
- Южноуральск — Магнитогорск;
- Кизильское — Бреды — Мариинский — граница Казахстана;
- Стерлитамак (Башкортостан) — Белорецк (Башкортостан) — Магнитогорск;
- Магнитогорск — Аэропорт;
- Магнитогорск — Кизильское — Сибай (Башкортостан);
- Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск;
- обход Челябинска (Западный и Восточный);
- Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым.
Текущую ситуацию на трассе М-5 25 ноября можно узнавать здесь.