В Челябинской области сегодня, 25 ноября, временно закроют участок федеральной трассы М-5 «Урал» от границы с Башкирией до Миасса . Об этом сообщили в Росавтодоре по Челябинску и Кургану.

Ограничение будет действовать с 1548-го по 1780-й километр с 18:00 по местному времени. Это поможет избежать заторов и дать дорожной технике спокойно расчистить полотно. Проезд запретят для грузовиков, а также пригородных и междугородних автобусов и маршруток до тех пор, пока погодные условия не улучшатся.

Водителей просят заранее планировать поездки с учетом обстановки — уточнить актуальную информацию о состоянии дороги можно по круглосуточному телефону 8 800 200 63 06.

Напомним, ранее на территории региона объявили штормовое предупреждение.