Сильные снегопады и гололед внесли коррективы в работу коммунальных служб Челябинской области. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами сообщил о текущей обстановке с вывозом мусора.

Сегодня практически вся спецтехника вышла в рейс. Однако в некоторых районах мусоровозы не смогли добраться до контейнерных площадок — 3 машины попали в ДТП, 7 машин застряли на сложных участках. Из-за нечищеных дорог и отсутствия подсыпки водители мусоровозов столкнулись со сложностями в Еткульском, Увельском, Еманжелинском, Октябрьском и Троицком муниципальных округах.

По данным регоператора, 26 ноября к 12 часам вывезено около 40% отходов. Хуже всего ситуация в Карабашском кластере — в Карабаше, Миассе, Чебаркульском и Уйском округах — снегопад и особенности рельефа вносят свои коррективы в работу грузового транспорта. Несмотря на это, в компании сообщили, что возникающие сложности с вывозом отходов носят точечный характер.

«Регоператор прикладывает все усилия, чтобы как можно скорее нормализовать ситуацию и обеспечить своевременный вывоз отходов. Во всех трех кластерах выводим на маршруты дополнительную технику и вытаскиваем застрявшие мусоровозы. Мы просим жителей улиц, где дорожная обстановка наиболее сложная, проявить терпение и понимание», — прокомментировал генеральный директор Центра коммунального сервиса Захид Камилов.

Отметим, что накануне регоператор направил уведомления в администрации муниципалитетов с просьбой обеспечить расчистку дорог и сделать подсыпку. Благодаря слаженным действиям служб и своевременному реагированию коллапса удалось избежать. Только вместе мы сможем сделать нашу область действительно чистой!