В Чебаркуле вынесли приговор местному жителю, который хладнокровно расправился с соседской собакой. Суд признал мужчину виновным по статье о жестоком обращении с животными.

Инцидент случился в январе 2026 года у подъезда одного из домов города, где осуждённый без всякой причины скомандовал своему питбульдогу: «Разорви!», и тот набросился на мирно гулявшую во дворе беспородную собаку. Но этого живодёру оказалось мало, он принялся бить животное ногами, а затем дважды выстрелил в него из сигнального пистолета. От полученных травм собака скончалась.

Сам осуждённый, ранее судимый за грабёж, вину признал полностью и принёс извинения хозяйке собаки. Однако суд не учёл смягчающие обстоятельства. Теперь ему предстоит отбывать срок в исправительной колонии общего режима 1 год и 4 месяца.

Ранее челябинцу назначили 320 часов работ за жестокую расправу над котом.