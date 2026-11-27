В Челябинской области за год заметно сократилась средняя сумма потребительских кредитов. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2026 года жители региона оформляли займы в среднем на 141 тысячу рублей. По сравнению с октябрём прошлого года показатель уменьшился на 12,7%.

В целом по России средняя сумма выданного потребительского кредита составила 152,7 тысячи рублей, сократившись за год на 10,1%. Таким образом, снижение показателя на Южном Урале оказалось более существенным, чем в среднем по стране.

Челябинская область вошла в число регионов с наиболее выраженным уменьшением размера потребительских займов. Наибольшее снижение зафиксировано в Красноярском крае (21,9%), Якутии (17,7%), Приморском крае (15,1%) и Оренбургской области (12,9%).