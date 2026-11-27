В пятницу, 27 ноября, ледовая площадка в Детском парке имени Валентины Терешковой в Челябинске вновь открылась для посетителей. Каток функционирует в штатном режиме после временного закрытия из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в комитете по культуре

Напомним, 26 ноября работу ледовой площадки приостановили в связи с обильным снегопадом. О временных ограничениях горожан проинформировали в городском комитете по культуре.

Сегодня любители активного зимнего отдыха вновь могут посетить каток в парке Терешковой.