В Челябинской области сохраняются ограничения на участке трассы М-5, ранее введённые на из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в Росавтодоре.

Мера действует на отрезке с 1548-го километра (граница с Башкортостаном) по 1780-й километр (Миасс). Ограничения касаются автобусов и маршрутных такси на пригородных и междугородних маршрутах, а также грузовых транспортных средств. Проезд закрыт до окончания неблагоприятных погодных явлений.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции пропускают транспорт колоннами, чтобы избежать заторов. На трассе продолжает работу усиленный наряд дорожной техники подрядных организаций. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршрут.

Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8 800 200 63 06.

Напомним, штормовое предупреждение в регионе продлили на 27 ноября. Синоптики прогнозируют местами небольшой снег, в горах до умеренного, метели и гололедицу на дорогах . Ночью температура опустится до −10 градусов, днем — до −2 .