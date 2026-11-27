В Челябинске на публичных слушаниях обсудили проект комплексного развития территории (КРТ) в районе пересечения Комсомольского проспекта и улицы 40 лет Победы. Согласно предложенным изменениям, на участке планируют запретить возведение коммерческих объектов, сохранив возможность спортивной и жилой застройки.

Местные жители выступили против строительства многоэтажных домов рядом с лыжной базой. Челябинцы считают необходимым сохранить рекреационную территорию исключительно для занятий спортом, поскольку она востребована среди любителей лыжных прогулок, футбола и катания на коньках.

Земельный участок принадлежит девелоперской компании. Представители застройщика заявили, что приоритетным направлением станет развитие спортивной инфраструктуры. На территории уже началось строительство школы карате, также запланировано создание физкультурно-оздоровительного комплекса с тренажёрным залом и крытым футбольным полем.

Предложения горожан и застройщика рассмотрит комиссия по правилам землепользования и застройки. Замечания, которые специалисты признают обоснованными, будут учтены при корректировке проекта комплексного развития территории.