В Курганской области на трассе под Курганом «Лада Приора» под управлением 25-летнего мужчины залетела под грузовик Volvo. В результате ДТП погибли сам водитель и его пассажир, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла 26 ноября в 12:13 на 59-м километре автодороги Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (подъезд к Тюмени) на территории Белозёрского округа. По предварительным данным, 25-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с большегрузом «Вольво» под управлением 31-летнего водителя.

Участниками происшествия также стали два автомобиля, двигавшиеся попутно: Haval и Folkswagen Polo. От полученных травм на месте скончались водитель и пассажир «Лады Приоры». Одной из причин трагедии стало то, что на задней оси «Лады» были установлены летние шины. В условиях непогоды это стало фатальным фактором.

Напомним, 26 ноября в Курганской области действовало штормовое предупреждение.