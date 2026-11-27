В Челябинске из-за ремонта инженерных сетей изменится маршрут троллейбуса №17. Об этом сообщили в администрации города.

Для проведения работ с 9 часов 27 ноября закрыт съезд с улицы Гагарина на улицу Новороссийскую. Движение будет закрыт до завершения работ. Их ведёт МУП «ПОВВ».

На время закрытия троллейбус № 17 будет следовать с Гагарина через разворотное кольцо «Солнечный берег», далее по улицам Новороссийская и Машиностроителей до ЧКПЗ. Движение транспорта со стороны ЧКПЗ — без изменений.

Водителей и пассажиров просят быть внимательными и заранее планировать поездки.