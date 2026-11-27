В ночь на 27 ноября на уборку улиц и тротуаров Челябинска подрядчики вывели 121 единицу техники и 168 рабочих. Об этом сообщили в городской администрации.

Районные подрядчики вышли на расчистку внутриквартальных проездов, общественных территорий, подходов к социальным объектам и подъездов к контейнерным площадкам. Управляющим компаниям рекомендовали усилить расчистку дворовых территорий.

С учётом прогноза погоды и ожидаемого понижения температуры все подрядчики и службы проводят обработку опасных участков противогололедными материалами.

Напомним, 27 ноября на территории Челябинской области продолжает действовать штормовое предупреждение.