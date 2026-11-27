Вадим Самойлов — основатель и лидер группы «Агата Кристи», один из самых влиятельных музыкантов постсоветского пространства, выступит в Челябинске, на сцене Концертного Зала Таганай 29 ноября с симфоническим оркестром.

Это песни, с которыми выросли миллионы. Они звучат в любимых фильмах, их поют под гитару во дворах, они гремят по радио и телевидению. Эти тексты и мелодии знают наизусть несколько поколений — и подпевают им до сих пор. В них фирменный почерк: мистическая энергетика, философская лирика, новаторство и синтез жанров.

Обещают грандиозное шоу, разрывающие эмоции, глубокие смыслы и проникающей в сердце музыкой в исполнении команды великолепных музыкантов и художников по видео, свету и звуку.

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