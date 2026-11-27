В Челябинске суд повторно рассмотрел уголовное дело в отношении двух сотрудников частного охранного предприятия, избивших мужчину на территории жилого комплекса «Ньютон». По итогам нового разбирательства размер назначенных им штрафов существенно увеличился.

Происшествие случилось в марте 2025 года на улице Академика Макеева. Прибывшие по сигналу тревожной кнопки охранники применили физическую силу и перцовый баллончик в отношении нетрезвого мужчины, который не оказывал сопротивления. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Первоначально мировой суд признал сотрудников ЧОП виновными в превышении должностных полномочий, назначив им штрафы в размере 40 и 60 тысяч рублей. Однако после рассмотрения апелляции приговор отменили, а материалы дела передали на повторное рассмотрение в другом составе суда.

В результате одному из охранников назначили штраф в размере 100 тысяч рублей, второму — 110 тысяч рублей. Кроме того, обоим осуждённым запретили заниматься частной охранной деятельностью в течение одного года.