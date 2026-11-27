В санатории «Металлург» (г. Ессентуки, Ставропольский край) Магнитогорского металлургического комбината начал работу собственный бювет.

Питьевая галерея разместилась в медицинском корпусе. Теперь гости здравницы могут принимать минеральную воду с комфортом в любое время года, не выходя из здания.

В бювете представлены два знаменитых источника - «Ессентуки № 4» и «Ессентуки-Новая». Оба вида воды относятся к хлоридно-гидрокарбонатному классу и доступны в двух температурных режимах - холодном и тёплом. Для подачи «Ессентуки-Новая» в санаторий «Металлург» проведён прямой минералопровод. Привозную «Ессентуки № 4» разливают из скрытых в стене емкостей.

Курс приёма минеральных вод станет полноценной частью оздоровительных программ санатория. Медицинские специалисты «Металлурга» подберут для отдыхающих подходящий источник, объём и режим питья с учётом состояния здоровья. По словам главного врача здравницы Андрея Демченко, в рамках санаторно-курортного лечения применение этих вод способствует уменьшению воспалительных процессов, улучшению моторной функции кишечника и укреплению иммунитета.

Прямой минералопровод также расширил возможности водолечения санатория. Наряду с искусственными ваннами гостям «Металлурга» стали доступны и натуральные минеральные - «Ессентуки-Новая» и углекисло-сероводородная.