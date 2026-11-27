Предложение «быстрого заработка без опыта» в мессенджере часто кажется школьникам и студентам безобидной подработкой. Но на деле за такими объявлениями часто скрывается вербовка в наркокурьеры и реальные тюремные сроки. О том, как уберечь молодежь от фатальной ошибки, в Челябинской области знают не понаслышке: здесь подвели итоги четвертого этапа масштабного социального проекта «Про Выбор. Нравственные ориентиры», реализованного при поддержке гранта Губернатора региона.

За несколько лет инициатива выросла из локальных встреч в системную профилактическую программу. Если в 2022–2025 годах команда работала в 42 школах и 8 колледжах шести районов Челябинска, то на новом этапе география охватила Металлургический район областного центра и еще семь муниципалитетов: Копейск, Миасс, Южноуральск, Аргаяш, Коркино, Долгодеревенское, и Еманжелинск.

Главная проблема классической профилактики в том, что современные подростки гораздо глубже погружены в цифровую среду, чем их родители и учителя. Они редко делятся проблемами со взрослыми и мгновенно закрываются, когда слышат очередную лекцию о вреде наркотиков.

Именно поэтому авторы проекта отказались от назидательного тона и сделали ставку на принцип «равный — равному». В роли ведущих в классы и аудитории колледжей приходят подготовленные студенты — фактически сверстники самих ребят.

«Обычные лекции с запугиванием давно перестали работать — взрослых с нотациями подростки просто не слушают. Нам было важно создать доверительную атмосферу, где о сложных юридических и жизненных последствиях говорят сверстники на одном с ними языке. Когда ребята смотрят фильм «Про выбор» и видят реальные истории таких же молодых людей, уже отбывающих наказание за "закладки", приходит настоящее осознание цены этих "легких" денег», — отмечает Лариса Сазонова, руководитель проекта.

Всего в таких встречах приняли участие более 1200 старшеклассников и студентов.

Просто сказать «так делать нельзя» — недостаточно, уверены организаторы. Молодому человеку важно показать, как он может реализовать себя и заработать легально. В качестве демонстрации этого тезиса для более чем 700 подростков провели интерактивные игры «40 моих способов заработать деньги» и «Декларация ценностей». В игровом формате школьники и студенты учились искать законные источники дохода и выстраивать собственные жизненные ориентиры.

«В деловых играх мы культивируем ценности, которые стоят выше денег, такие как семья, здоровье близких», — делится Лариса Сазонова, руководитель проекта.

Параллельно команда проекта работает со взрослыми. Как показало предварительное анкетирование, более 90% родителей и педагогов вообще не подозревали о существовании проблемы наркозакладок среди несовершеннолетних и не знали, как защитить своих детей от вербовки в сети.

Чтобы закрыть этот пробел, подготовленные психологи и юристы провели более 30 профильных встреч — 20 в Челябинске и 14 в территориях области.

«Нас невероятно вдохновило, как Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений Металлургического района включился в наш проект, подключили своих педагогов в эту большую работу. Это очень важно, ведь под возможным ударом любой ребенок: у проблемы нет четкого социального портрета, заинтересоваться легкими деньгами может и подросток из успешной, обеспеченной, интеллигентной семьи. Поэтому максимально важно выстраивать честные и доверительные отношения с ребенком. У подростка должен быть свой «значимый взрослый» - к кому можно прийти и честно рассказать о любой проблеме, не встретив осуждения. Таким «значимым взрослым» часто становятся братья или тренера», — подчеркивает Эльвира Гредина, координатор проекта.

Проект «Про Выбор. Нравственные ориентиры» стал примером того, как общественная инициатива дополняет работу правоохранительных органов, переводя информационную профилактику в формат социальной переориентации молодежи.

За четыре года существования проект охватил все районы Челябинска, дальше инициатива развернется именно на муниципалитеты. Программа реализуется с использованием гранта Губернатора Челябинской области, предоставленного Фондом «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области», при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой.