В Златоусте и Миассе 24–25 ноября прошли мероприятия проекта «Атомные наставники». Двухдневный интенсив собрал порядка 400 школьников и студентов, которые смогли не только послушать лекции о ядерной медицине и компьютерном зрении, но и своими руками собрать электронную цепь, провести измерения и разобраться в алгоритмах через оригами.

Площадками стали Златоустовский техникум технологий и экономики и Миасский геологоразведочный колледж. Организаторами выступили Национальный центр физики и математики (НЦФМ, Саров), предприятия госкорпорации «Росатом» Трёхгорного, Снежинска и Озёрска и Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Челябинска.

К ребятам приехали учёные, инженеры и студенты МГУ Саров и СФТИ НИЯУ МИФИ. Руководитель ИЦАЭ Челябинска Лариса Матвеева отметила, что при выборе экспертов организаторы ориентировались в первую очередь на сотрудников предприятий и студентов Росатома — тех, кто умеет объяснять сложные вещи простым языком, открыт к общению с детьми и способен к импровизации.

Программа открылась публичным интервью «Профессии будущего» с представителями предприятий атомной отрасли и НЦФМ. Каждый эксперт рассказал о своей работе и о том, как он пришёл в профессию, и попробовал «перекинуть удочку в будущее» на 10–20–30 лет вперёд — показать, какие профессии сохранятся, а какие, возможно, исчезнут. По словам спикеров, именно на таких открытых разговорах и рождаются «яркие и красивые мысли» школьников.

После интервью программа продолжилась лекциями и мастер-классами — от ядерной медицины до электроники.

Как заставить пациента светиться изнутри?

Екатерина Серебрякова (СФТИ НИЯУ МИФИ, Снежинск) объяснила, что такое радиоактивность и ядерная медицина. Она показала строение атома и ядра, распад урана-235 — и подвела к главной мысли: в ядерной медицине пациента не облучают снаружи, как в классическом рентгене, а вводят радиоактивные изотопы, которые делают видимыми нужные участки изнутри. Егор Дружинин из МГУ Саров показал «светлую сторону рентгена»: разобрал, откуда берётся радиация в повседневной жизни — от природного фона и космических лучей до бытовых приборов, — и объяснил, какие дозы действительно влияют на организм, а какие безвредны.

Что можно увидеть внутри двигателя, не разбирая его?

Маргарита Горбатова (СФТИ НИЯУ МИФИ, Снежинск) рассказала об аддитивных технологиях — о разработке методики создания индивидуальных имплантов при черепно-мозговых травмах: как по снимкам строят модель, а затем печатают имплант, точно повторяющий форму повреждённого участка черепа. «Мы можем помочь, например, при черепно-мозговых травмах — сделать имплант с помощью аддитивных технологий. Во-первых, это будет стоить дешевле. Во-вторых, меньше времени и меньше операций понадобится», — отметила спикер.

Алексей Казак (РФЯЦ-ВНИИТФ им.акад.Е.И.Забабахина, Снежинск) показал, как работает промышленная рентгенография: на снимках — двигатель изнутри, без разборки, видны все внутренние каналы, детали и дефекты, которые не заметны снаружи. Такой метод позволяет проверять качество сложных узлов.

Ульяна Быканова из МГУ Саров объяснила, как компьютер учится видеть невидимое: из обычного чёрно-белого снимка программа выделяет важные детали, которые скрыты от человеческого глаза — например, микротрещины или изменения структуры материала. Это и есть компьютерное зрение: алгоритм анализирует изображение и подсказывает то, что человек может пропустить.

Зачем программисту бумажный журавлик?

Алексей Ботнев, инженер-программист Приборостроительного завода из Трёхгорного, объяснил алгоритмы через оригами. Участники складывали фигуры по схемам — и на этом примере понимали, что такое последовательность действий, условие и цикл: бумага, схемы и понимание того, как устроено программирование.

Почему метрологу мало линейки?

Дмитрий Некрутов и Ольга Кинева (Приборостроительный завод, Трёхгорный) провели практикум по электронике и рассказали о метрологии. Дмитрий Некрутов — с «Кроной», клеммами и мультиметром: ребята пробовали собрать простейшую цепь и измерить напряжение. Ольга Кинева поведала о том, зачем метрологу доверие всего производства: участники проводили реальные измерения и видели, как точность одного прибора определяет надёжность всей цепочки.

Финалом стала командная игра «Адреналин. Атомные технологии» от ИЦАЭ. Команды зарабатывали баллы, делая игровые ставки, зная только тему вопроса. Вопросы — из разных областей: от изотопов (например, про кремниевую сферу, созданную для уточнения эталона килограмма) до «оборонки» и истории Приборостроительного завода в Трёхгорном, который, помимо ядерных боеприпасов, делал «атомные» купола для храма Христа Спасителя и возрождал каслинское литьё.

«Нам кажется важным приехать к ребятам, которые не могут добраться до наших центров, и рассказать им о том, чем занимается госкорпорация «Росатом», как живут люди в атомных городах, и вместе с ними порассуждать о будущем нашей страны, атомной промышленности, технологий и науки, — отметил заместитель генерального директора по взаимодействию с регионами сети ИЦАЭ Никита Перфильев. — И, поверьте, это действительно было интересно: очень много ярких и красивых мыслей озвучили ребята в ходе этого мероприятия».

Златоуст и Миасс выбрали не случайно: по словам Ларисы Матвеевой, это города, максимально далёкие от атомных, куда предприятия не добираются с регулярными мероприятиями. «Судя по аудитории, действительно очень много неожиданного, — поделилась она. — Златоуст находится достаточно близко к Трёхгорному, но уже на таком отдалении, куда они не достают с регулярными мероприятиями. А Миасс тоже максимально неатомный, хотя мы понимаем, что здесь есть ГРЦ Макеева и очень классные учителя физики. Мы надеемся, что получим новую аудиторию, которая заинтересуется тематикой и профессиями».