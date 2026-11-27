В селе Еманжелинка Челябинской области 63-летний мужчина попал в больницу с ожогами и отравлением угарным газом после пожара в собственной квартире. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло накануне в одноэтажном доме на улице Совхозной: хозяин сам сумел справиться с огнём, но серьезно пострадал и был госпитализирован.

Как выяснили дознаватели МЧС России, причиной ЧП стала самодеятельность при подключении бытовой техники. Пенсионер с нарушением правил подсоединил обогреватель к электросети, из-за чего случилось короткое замыкание, и пламя мгновенно перекинулось на домашние вещи и мебель.