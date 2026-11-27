24 декабря в ледовой арене «Трактор» состоится масштабное, зрелищное и любимое новогоднее ледовое шоу Ильи Авербуха по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».

Масштабные декорации воссоздадут уникальную атмосферу любимой сказки «Щелкунчик». Постановщик шоу — Илья Авербух.

Спектакль уже несколько лет идет с оглушительным успехом по стране. За это время все детали зрелищного представления успели отточить до идеала. В шоу продумана каждая мелочь: яркие костюмы, которые специально для «Щелкунчика» были созданы во Франции, внушительные декорации, многоуровневая сценография, хореография и актерская игра фигуристов.

Отдельное внимание в шоу уделяется спецэффектам с живым огнем, благодаря которым на льду создается настоящее волшебство.

Воздушные гимнасты, ловкие акробаты, лучшие вокалисты, исполняющие инструментальные партии классического балета Чайковского, безупречное мастерство и актерский таланта фигуристов — все это не оставит равнодушным ни одного зрителя «Щелкунчика».

Главные роли в спектакле исполнят звезды фигурного катания мира и нашей страны, Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, Александр Энберт, Елизавета Худайбердиева, Евгений Семененко, Егор Базин и многие другие.



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