10 декабря в Челябинске титулованный фигурист современности Евгений Плющенко и Яна Рудковская представлят грандиозную новогоднюю премьеру — шоу-сказку на льду «Золушка в королевстве фей».

«В наше время технологии так увлекли за собой аудиторию, что дети перестали верить в чудеса. Под бой сказочных курантов мы взмахнём волшебной палочкой и окажемся вместе с нашим зрителем в сказочной стране, где мыши катаются на коньках, а придворные дамы танцуют на пуантах, тыква превращается в карету и отважные юные волшебники вернут Золушке её хрустальную туфельку», — рассказывает о постановке Яна Рудковская.

Создатели шоу предлагают по-новому взглянуть на сказочное королевство, где происходят самые невероятные чудеса, живет Кот в сапогах, спит вековым сном Спящая Красавица, Русалочка плавает в водах волшебного озера, а на поляне собираются 12 фей, чтобы обсудить все сплетни волшебной страны.

Фея Крёстная поведает великую историю о любви и времени, навеки соединившую сердца Золушки и Принца, и об испытаниях, с которыми они столкнулись на своем пути.



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