Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение, обязывающее ООО «Полигон ТБО» провести рекультивацию земель в поселке Полетаево Сосновского района Челябинской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее природоохранная прокуратура выявила нарушения экологического законодательства при эксплуатации полигона отходов. По результатам проверки надзорное ведомство потребовало через суд обязать предприятие разработать и реализовать проект восстановления нарушенных земель.

В апреле 2026 года Сосновский районный суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Компания попыталась оспорить решение сначала в областном суде, а затем в кассационной инстанции, однако добиться его отмены не удалось.

Выполнение работ по рекультивации территории остается на контроле Челябинской природоохранной прокуратуры.