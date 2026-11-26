СМИ облетела новость про врача из Магнитогорска Ульяну Колодину, которая оказала первую помощь пострадавшему в ДТП человеку во время собственного отпуска. При этом делать это пришлось посреди оживлённой трассы, рискуя самой оказаться на месте потерпевшего.

Напомним, мужчину на байке сбила машина. Российский врач, оказавшаяся на месте происшествия, диагностировала у него сложный перелом голеностопа. Шину пришлось делать из подручных вещей — ботинка и куртки самого пострадавшего.

В интервью chel.aif.ru Ульяна Колодина рассказала, что оказывает людям первую медицинскую помощь во время своих путешествий не впервые.