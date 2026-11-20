Жителей Челябинской области предупредили об опасной погоде в предстоящие выходные. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Уже в ночь на 21 ноября регион накроют осадки, а к воскресенью ситуация может осложниться ледяным дождём и сильной гололедицей.

Так, в субботу синоптики прогнозируют мокрый снег с дождём и облачность с прояснениями. Ночью температура опустится до −5 градусов, днём потеплеет до +5. Местами мокрый снег будет налипать на провода, а дороги покроются льдом.

В воскресенье, 22 ноября, ожидаются мокрый снег и ледяной дождь, особенно ночью и утром. В отдельных районах возможен сильный гололёд, а порывы юго-восточного ветра достигнут 14 метров в секунду.

Автомобилистов призывают соблюдать осторожность и выбирать безопасную скорость. Коммунальным и аварийным службам рекомендуют подготовиться к возможным последствиям обледенения линий электропередачи.