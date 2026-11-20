В Миассе 45-летний водитель автомобиля Renault Logan насмерть сбил пешехода на объездной дороге. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Смертельная авария произошла сегодня ночью, 20 ноября, около 00:35. По предварительным данным, мужчина находился прямо на проезжей части и не собирался переходить дорогу.

От полученных травм 51-летний пешеход скончался на месте происшествия еще до приезда медиков. Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, накануне под Магнитогорском в лобовом ДТП разбилась девушка-водитель «Лады».