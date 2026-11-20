В Челябинской области на трассе под Магнитогорском в лобовом ДТП погибла 30-летняя женщина-водитель «Лады Гранты». Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Смертельная авария случилась 19 ноября на десятом километре трассы «Магнитогорск — Белорецк». По предварительным данным, водитель «Лады» выехала на встречную полосу на разрешённом участке. Она не справилась с управлением и столкнулась с двигавшейся навстречу «Ладой Искрой» под управлением 45-летней женщины.

В результате аварии водитель «Гранты» скончалась на месте от полученных травм. Водителя «Искры» доставили в медицинское учреждение.