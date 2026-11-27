В Челябинской области Снежинский городской суд вынес приговор двум местным жителям за незаконный вылов рыбы в озере Иткуль. Мужчин признали виновными в браконьерстве и назначили им штрафы на общую сумму один миллион рублей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

В октябре 2026 года рыбаки вышли на водоём, имеющий статус памятника природы регионального значения, на резиновой лодке. Используя запрещённые рыболовные сети, мужчины добыли 13 рыб: десять сигов, двух плотвиц и одного окуня.

Ущерб водным биологическим ресурсам оценили более чем в 76 тысяч рублей. К моменту вынесения приговора подсудимые полностью возместили причинённый вред.

Суд назначил каждому из браконьеров штраф в размере 500 тысяч рублей по части 3 статьи 256 УК РФ. Резиновую лодку и три рыболовные сети конфисковали в доход государства.