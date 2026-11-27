В Усть-Катаве устранили несанкционированную свалку после вмешательства прокуратуры. Основанием для проведения проверки стало обращение местного жителя, пожаловавшегося на скопление мусора в городской черте. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили возле автомобильной дороги на улице Биева и зданий городского очистного комплекса залежи бытовых, строительных и производственных отходов. Муниципальные власти своевременно не организовали уборку территории, нарушив право граждан на благоприятную окружающую среду.

Прокуратура внесла представление главе городского округа, однако нарушения не были устранены. После этого надзорное ведомство обратилось в суд, который обязал администрацию ликвидировать незаконную свалку.

В настоящее время судебное решение исполнено, территория очищена от мусора. Для предотвращения повторного складирования отходов и ограничения проезда автомобилей установлены временные бетонные ограждения.