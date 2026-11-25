Стал известен предварительный состав участников чемпионата России по фигурному катанию. Национальное первенство пройдет с 17 по 20 декабря на ледовой арене «Трактор» в Челябинске.

В число заявленных спортсменов вошли Аделия Петросян и Петр Гуменник. В соревнованиях среди женщин также ожидается выступление серебряного призера Олимпийских игр Александры Игнатовой (Трусовой).

Согласно предварительным данным, за медали чемпионата России поборются 18 фигуристок и 18 фигуристов в одиночном катании. Кроме того, в турнире примут участие 12 спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов.

Окончательный состав участников соревнований может измениться до начала национального первенства.