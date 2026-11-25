Пять лет подряд – больше двух миллионов тонн зерна, абсолютный рекорд по масличным культурам и первое место в стране по производству макарон. В Резиденции Губернатора Челябинской области чествовали победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе в 2026 году.

Для агропромышленного комплекса Челябинской области этот год стал по-настоящему урожайным. Пять лет подряд, включая нынешний год, южноуральские аграрии собирают более двух миллионов тонн зерна. А урожай масличных культур – 667,4 тысячи тонн – стал абсолютным рекордом за всю историю их выращивания на Южном Урале и почти в полтора раза больше, чем годом ранее.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области Станислав Мошаров поблагодарил передовиков отрасли, которая надежно обеспечивает продовольственную безопасность региона:

- Челябинская область сегодня - сильный самодостаточный агропромышленный регион. Мы все знаем, сколько труда и ресурсов вложено в эти рекорды. Год за годом наши предприятия реализуют инвестиционные программы в животноводстве и растениеводстве, в перерабатывающей промышленности, создают собственную селекционную и генетическую базу. Не останавливается модернизация производства, внедряются автоматизированные и роботизированные линии, улучшаются условия для работников. Отдельно отмечу вклад ученых и работников отраслевого образования. Вы создаете сорта, технику и технологии, которые действительно работают в условиях Южного Урала. Благодаря вашему труду на столах южноуральцев всегда есть свежие вкусные продукты, а наши бренды знают по всей России и в десятках стран мира

Победители областного конкурса, который проводится по поручению губернатора Челябинской области, определены в 26 номинациях.

Фото: Наиль Фаттахов

Верхнеуральский округ занял первое место в отраслевом соревновании среди сельхозокругов. Главе округа Сергею Айбулатову вручено переходящее знамя лучшего сельскохозяйственного округа Челябинской области.

Лучшими сельхозорганизациями признаны ведущие предприятия молочного животноводства: ООО «Предуралье», АО ОТКЗ «Племенной завод», СПК «Подовинное». «Лучшая птицефабрика яичного направления» - ООО «Чебаркульская птица», «Лучшая птицефабрика мясного направления» - ООО «Равис - птицефабрика Сосновская».

Заместитель губернатора - министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин отметил успехи и перспективы отрасли:

- За десять месяцев объём производства продукции АПК вырос на 9,7%, и за этим стоит слаженная работа наших аграриев. В животноводческой отрасли выросло производство мяса и молока. Перерабатывающие компании увеличили производство пищевых продуктов на 13%, напитков – на 21,2%. Собран хороший урожай овощей и картофеля, по тепличным овощам область первая в УрФО и на 12 месте в России. Абсолютный рекорд по масличным культурам - это сырьевая база для следующего шага - расширения глубокой переработки внутри региона. Сегодня планируем новые инвестпроекты: элеваторные мощности и маслоэкстракционные заводы, которые дадут региону новый импульс роста и укрепят продовольственную безопасность.

В номинации «Лучший комбайнер» награждены Алексей Матвеев (ООО «Уйский») и Эдуар Сайфулин (ООО «Предуралье»). Алексей Матвеев рассказал о своей работе: «В профессии уже 20 лет. В этом сезоне убирал пшеницу, ячмень, овёс, подсолнечник, намолотил около 4 тысяч тонн. У меня дед был передовиком, отец и дядя – комбайнёры. С детства крутился рядом с отцом на комбайне, и техника забрала целиком. Пробовал работать на заводе в Миассе, но это не моё. Здесь я с техникой один на один, свободнее, увереннее себя чувствую».

Фото: Наиль Фаттахов

«Лучшие механизаторы» – Геннадий Ермолаев (ООО «Уйский») и Сергей Колмаков («Петропавловский зерновой комплекс»). Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство в отрасли растениеводства – Николая Шаманина. «Лучший оператор машинного доения» - Русалина Отраднова (АО «Совхоз Акбашевский». Лучшее рыбоводное хозяйство» - ООО «Кунашакский рыбный комплекс». «Лучший главный инженер» - Алексей Губский («Племенной завод»). «Лучший зоотехник» - Елена Матвеева (СПК «Подовинное»).

Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».