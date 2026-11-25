На Магнитогорском металлургическом комбинате в рамках общественного экологического контроля вновь побывали общественные инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, которые ознакомились с природоохранными инициативами компании, ставшими частью Федерального проекта «Чистый воздух».

Экологи-общественники ежегодно посещают производственную площадку ММК, демонстрирующего открытость для экологического контроля. Первым пунктом нынешнего визита стал электросталеплавильный цех, где в рамках Федерального проекта «Чистый воздух» в 2022 году были введены в строй новейшие системы аспирации. Стоимость масштабного проекта составила 2,7 млрд рублей. Аспирационный комплекс включает в себя новую пылегазоулавливающую установку для дуговой электросталеплавильной печи № 1 (ДСП-1) мощностью 2,4 млн кубических метров в час. Прежняя установка за ДСП-1 была реконструирована и объединена с аналогичной установкой ДСП-2, а производительность объединённой газоочистки составила 2,3 млн кубометров в час. Все отходящие газы с печей и неорганизованные выбросы забираются крышными зонтами, очищаются и утилизируются в виде пыли. Это позволило снизить количество вредных выбросов до допустимых уровней и существенно уменьшить воздействие на окружающую среду. Был достигнут показатель остаточной запылённости на рабочих местах не более 6 мг/м3, а концентрации взвешенных частиц после аспирации не превышает 10 мг/м3, что соответствует мировым наилучшим доступным технологиям.

Затем экологи-общественники побывали в доменном цехе комбината. Им продемонстрировали работу первой и второй доменных печей. В 2018-2020 годах эти домны были реконструированы. В рамках Федерального проекта «Чистый воздух» появились современные системы аспирации., а также закрытые горновые желоба. На каждой печи по две аспирационные системы – одна осуществляет очистку газов литейного двора, другая – подбункерных помещений. В результате фактические выбросы в атмосферный воздух составляют 10-20 мг/м³, что ниже нормативных данных наилучших доступных технологий. Реализация проекта не только оказала позитивное влияние на общую экологическую ситуацию в Магнитогорске, но и существенно улучшила условия труда горновых. Благодаря работе систем аспирации запыленность в рабочей зоне – менее 6 мг/м³.

Общественные инспекторы Росприроднадзора высоко оценили открытость ММК в вопросах экологии и эффективность природоохранных проектов, направленных на защиту атмосферного воздуха. «То, что делает комбинат в плане экологии, какие суммы тратятся на экологические программы – это просто грандиозно, огромное спасибо от горожан. И хочу отметить, что уже стало доброй традицией совместная работа между общественными инспекторами Магнитогорска и природоохранной службой ММК. Мне неоднократно довелось бывать на комбинате, и каждый раз нам показывают новые или реконструированные объекты, направленные на улучшение экологии города», – отметил общественный инспектор Росприроднадзора Эдуард Зуев.