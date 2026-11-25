В ночь на 25 ноября в жилые дома Металлургического района Челябинска начали возвращать тепло после аварии на ТЭЦ ЧМК. Как сообщает издание pchela.news, на станции уже запустили три котла, что позволит заметно повысить температуру теплоносителя и ускорить прогрев квартир.

Текущую ситуацию с восстановлением теплоснабжения обсудили на вечернем заседании оперативного штаба. По данным мэрии, помимо трех заполненных и работающих котлов на самой ТЭЦ ЧМК, специалисты также ввели в строй котлы на пиковой котельной. При этом власти предупреждают, что системе потребуется еще некоторое время, чтобы тепло дошло до каждого дома и каждой квартиры. Также в администрации уточнили, что подачу тепла в поселок Каштак переведут непосредственно от ТЭЦ — до этого момента нормативную температуру в местных помещениях поддерживали с помощью мобильных котельных.

Работы по восстановлению оставшихся котлов станции продолжаются. «Для подстраховки в районе развернули пункты временного размещения, они продолжают свою работу. На данный момент такой помощью никто не воспользовался», — рассказали в пресс-службе мэрии Челябинска.

Напомним, масштабная коммунальная авария на ТЭЦ ЧМК произошла ранним утром 23 ноября. Из-за повреждения оборудования без отопления остались сотни жилых домов и социальных объектов Металлургического района