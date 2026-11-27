Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал 37-летнюю местную жительницу виновной в применении насилия в отношении представителя власти. Конфликт с сотрудником полиции произошёл во время принудительного изъятия автомобиля судебными приставами. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Инцидент случился в мае 2026 года. Женщина препятствовала действиям судебного пристава и отказывалась выходить из машины, которую погрузили на эвакуатор. Для урегулирования ситуации на место вызвали участкового уполномоченного полиции.

Несмотря на требования правоохранителя, автомобилистка продолжала оставаться в салоне. Когда полицейский принудительно вывел её из транспортного средства, женщина нанесла ему не менее девяти ударов ногами.

В ходе расследования жительница Магнитогорска признала вину, раскаялась и принесла извинения пострадавшему. Суд признал её виновной по части 1 статьи 318 УК РФ и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.