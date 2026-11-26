В Челябинске суд признал недействительным брак 59-летнего военнослужащего и 71-летней местной жительницы. Основанием для прокурорской проверки стало обращение сына погибшего бойца. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выяснилось, что мужчина и женщина зарегистрировали отношения в мае 2025 года, всего за три дня до заключения военного контракта. До свадьбы супруги не были знакомы, никогда не проживали вместе и не вели совместного хозяйства.

После гибели военнослужащего пенсионерка не выходила на связь с его родственниками и не обсуждала с ними организацию похорон. По результатам проверки прокуратура пришла к выводу, что целью заключения брака было получение денежных выплат.

Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск прокуратуры и признал брак недействительным.