В преддверии зимних праздников челябинцы могут подключить телефонные номера с комбинацией цифр предстоящего года. МегаФон заранее пополнил интернет-витрину новыми вариациями и открыл возможность выбора «новогодних» номеров, содержащих число 2027.

Такая комбинация, например, поможет зафиксировать в памяти важный момент: начало нового жизненного этапа, рождение ребенка, открытие бизнеса или веру в то, что следующий год принесет долгожданные перемены.

Аналитики оператора отмечают, что интерес к красивым цифровым комбинациям проявляют все возрастные категории. При этом особенно часто такие номера выбирают люди в возрасте от 31 до 45 лет. Именно они совершают более половины всех покупок. Значительную долю составляют и представители поколения 46–65 лет (20%), а также молодежь 21–30 лет (16%).

Примечательно, что мужчины проявляют к уникальным номерам особый интерес, на них приходится 71% от общего числа покупателей. Скорее всего, такой выбор становится способом подчеркнуть статус и индивидуальность.

«Открывая доступ к подключению „новогодних“ номеров, мы хотели дать нашим абонентам возможность выбрать не просто комбинацию, а настоящий талисман на удачу. Такой номер может стать отличным сюрпризом для детей, знаком внимания для родителей и близких или подарком самому себе на предстоящие праздники. Подчеркну, что пользователи могут найти красивые и при этом совершенно бесплатные варианты номеров с цифрой наступающего года», — отмечает директор направления дополнительных продуктов МегаФона Дмитрий Кишилов.