Комитет по бюджету и налогам Законодательного собрания Челябинской области поддержал проект регионального бюджета на 2027–2029 годы. Основными направлениями финансовой политики станут выполнение социальных обязательств, развитие экономики и реализация национальных проектов.

В 2027 году поступления в областную казну прогнозируются в размере 298,97 млрд рублей, расходы — 336,89 млрд рублей. В 2028 году доходы составят 318,22 млрд рублей, расходы — 322,24 млрд рублей. На 2029 год эти показатели запланированы на уровне 343,34 млрд и 347,73 млрд рублей соответственно.

Около 70% бюджетных расходов сохранят социальную направленность. При этом треть средств предусмотрена для финансирования городских и муниципальных округов.

«Челябинская область сохранит темпы развития: мы продолжим дорожную программу, благоустройство общественных пространств и строительство знаковых объектов для региона», — подчеркнул председатель профильного комитета Заксобрания Олег Гербер.