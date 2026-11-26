В Шадринске акционерное общество привлекли к административной ответственности за несоблюдение антикоррупционного законодательства. Нарушение выявили сотрудники межрайонной прокуратуры в ходе проверки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что организация приняла на работу бывшего сотрудника налоговой службы, однако не направила соответствующее уведомление по месту его прежней службы. При этом ранее занимаемая им должность относилась к категории связанных с коррупционными рисками.

Согласно федеральному законодательству, в подобных случаях работодатель обязан проинформировать прежнее место службы работника о заключении трудового договора в течение десяти дней.

По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении юридического лица административное дело по статье 19.29 КоАП РФ. Акционерному обществу назначили штраф в размере 110 тысяч рублей.