Чебаркульский городской суд заключил под стражу 45-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в убийстве, совершенном в январе 2002 года. Установить предполагаемого преступника спустя почти четверть века удалось благодаря работе следственной группы по раскрытию преступлений прошлых лет. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, мужчина напал на своего знакомого с целью завладения его имуществом. Потерпевший скончался от полученных ножевых ранений. Обвиняемый похитил у погибшего пачку сигарет, зажигалку и ключи. Свою причастность к преступлению задержанный отрицает.

Известно, что челябинец ранее уже отбывал наказание за убийство и вышел на свободу в 2011 году. При обыске в его квартире обнаружили наркотические вещества, что стало основанием для возбуждения еще одного уголовного дела.

С учетом позиции прокуратуры суд отправил обвиняемого в СИЗО до 24 января 2027 года. В просьбе мужчины и его адвоката об избрании домашнего ареста отказано.