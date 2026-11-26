Накануне новогодних праздников цены на красную икру в челябинских магазинах заметно выросли, прибавив за последнее время почти 20%. Сколько сейчас стоит деликатес на прилавках города и стоит ли закупаться им впрок, выяснило издание pchela.news.

По данным Росстата, в октябре красная икра подорожала на 19,8% — среди всех продуктов сильнее выросли в цене только помидоры. Скачок стоимости связан со слабой путиной: в 2026 году рыбаки добыли около 100 тысяч тонн лосося против 335 тысяч тонн годом ранее. Сокращение улова потянуло вверх и ценники на другую рыбную продукцию: солёная и копчёная рыба подорожала на 4,8%, замороженная — на 2,3%, консервы — примерно на 1%.

В магазинах и сервисах доставки города икру чаще всего продают в баночках по 50–130 граммов, а итоговая цена зависит от вида рыбы и акций. В пересчёте на килограмм натуральный продукт обходится челябинцам примерно от 10 500 до 30 500 рублей.

Бюджетный сегмент (1000–1800 рублей): икру форели (95 г) по акции предлагают за 999,99 ₽ (без скидки — 1399,99 ₽), банку икры нерки весом 50 г — за 1199 ₽. Икра нерки (90 г) со скидкой стоит 1499,99 ₽ (полная цена — 2599,99 ₽), а горбуша такого же веса — 1799,99 ₽ (без акции — 2199,99 ₽).

Средний сегмент (1900–2400 рублей): икра кеты «Камчатский рыбак» (90 г) с 20-процентной скидкой продаётся за 1890 ₽ (без скидки — 2390 ₽). Лососёвая икра «Меридиан» (90 г) стоит 2390 ₽.

Премиум-сегмент (около 2900 рублей): за 130-граммовую банку нерки Salmonica даже по акции просят 2895 ₽ (полная цена — 3374 ₽). Икра горбуши «Русское море» весом 95 г обойдётся в 2899 ₽.

Для желающих сэкономить на полках широко представлена имитированная икра в более крупной фасовке. Так, банка красной имитированной икры «Русское море» (230 г) стоит от 79,99 ₽ по акции до 132 ₽, а упаковка «Балтийский берег» (420 г) по скидке обойдётся в 126,99 ₽.