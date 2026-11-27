В Челябинске в Калининском районе под комплексную застройку отдают 2,78 га земли в микрорайоне у ТРК «Фокус». Распоряжение администрации города от 27 ноября 2026 года официально закрепляет решение о развитии территории, ограниченной проспектом Победы, улицами 40‑летия Победы, 250‑летия Челябинска и Молдавской.

На участке, примыкающем к проспекту Победы, ещё в период подготовки к саммитам ШОС и БРИКС планировали построить гостиницу, но дело ограничилось фундаментом. Сейчас второй участок занимает платная парковка. Теперь по условиям договора с мэрией здесь должны появиться жилые дома и объекты общественно‑делового назначения. Общий градостроительный потенциал площадки — не менее 21 250 кв. м. Реализовать проект предстоит в течение пяти лет.

Застройкой смогут заняться собственники недвижимости на этих участках, если они согласятся на участие в программе. На принятие решения им дают 60 дней. Если согласия не поступит, право на строительство выставят на аукцион.

Ранее мы писали о том, что в Челябинске хотят запретить строительство магазинов возле лыжной базы.