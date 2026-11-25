К разработке проектной документации для строительства новой школы в микрорайоне № 4 челябинского жилого комплекса «Академ Риверсайд» планируют приступить только в 2028 году. Об этом сообщает издание pchela.news.

В мэрии уточнили, что возведение образовательного учреждения внесено в муниципальную программу. Под объект выделен земельный участок, переданный в безвозмездное пользование МКУ «Челябстройзаказчик». На данный момент управление капитального строительства занимается предпроектной подготовкой: специалисты формируют техзадание и собирают исходные данные. Заключить муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации власти намерены лишь в 2028 году.

Примечательно, что изменились и параметры будущего здания. Согласно последним данным, школа будет рассчитана на 1100 учеников, хотя ранее городские власти заявляли о планах построить учреждение на 1500 мест. Причины сокращения вместимости пока не уточняются.

Жители «Академ Риверсайда» ждут появления учебного заведения на улице Университетской Набережной уже много лет — его строительство застройщик «Трест «Магнитострой» анонсировал при продаже квартир ещё в 2019 году. Сроки реализации проекта неоднократно переносились.