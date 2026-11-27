В Челябинске вынесли приговор 62‑летнему мужчине, который напал с ножом на свою 39‑летнюю сожительницу. ЧП случилось в феврале во дворе дома на ул. Агалакова. Нападение произошло прямо на глазах у прохожих. Мужчина успел нанести женщине пять ударов, прежде чем его остановили соседи.

Пострадавшая осталась жива, но получила тяжёлые травмы. Изначально подсудимому вменяли покушение на убийство, однако в ходе разбирательства суд не нашёл достаточных доказательств умысла на лишение жизни и переквалифицировал обвинение.

Суд учёл, что сама потерпевшая неоднократно просила не привлекать мужчину к уголовной ответственности. В итоге челябинец получил 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее в Курганской области двое мужчин из-за мести напали на инспектора ДПС.