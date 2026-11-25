Челябинка обратилась в полицию после того, как неизвестный мужчина набросился на неё и её маму в Ленинском районе. Об этом девушка сообщила в соцсетях. Сотрудники проводят проверку.

Инцидент случился 25 ноября около дома на ул. Южной, 2. По словам заявительницы, причиной вспышки агрессии стала просьба взять собаку на поводок и не выгуливать её на детской спортплощадке. В ответ мужчина набросился с кулаками и пытался отобрать у девушки телефон. Женщины попытались укрыться от нападающего в подъезде, но мужчина открыл дверь своим ключом и продолжил угрожать.

Девушка отмечает, что рядом со спортплощадкой, где часто местные жители выгуливают своих собак без намордников и поводков, находятся детсад и школа, и безопасность детей должна быть на первом месте.

Ранее в Кургане прохожий и полицейские спасли школьницу от стаи собак.