Оглашён приговор 50-летнему магнитогорцу, который напал на сотрудника полиции при задержании. Мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошёл в июне 2025 года в одном из магазинов крупной торговой сети. Нетрезвый посетитель сначала разбил бутылку алкоголя, а потом прямо в торговом зале принялся распивать вторую. На вызов приехали полицейские. Когда правоохранители пытались задержать дебошира и доставить его в отдел, мужчина ударил участкового уполномоченного локтем в лицо.

Подсудимый полностью признал свою вину. При этом оказалось, что ранее мужчина уже был судим за тяжкие преступления, освободился в 2024 году и на момент нового преступления находился под административным надзором.

Теперь он снова отправится за решётку. Ближайшие 1 год и 9 месяцев он проведёт в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Златоусте пятерых хулиганов осудили за дебош в кафе.