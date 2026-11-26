Суд отправил под стражу двух курганцев, их обвиняют в нападении на сотрудника полиции. Инцидент произошёл ночью 23 ноября в городе Макушино. Обвиняемые решили отомстить инспектору ДПС, который ранее привлёк к административной ответственности их знакомого, тот управлял автомобилем без прав.

Мужчины проследили маршрут полицейского после окончания дежурной смены и, дождавшись удобного момента, набросились на него. В результате нападения сотрудник получил телесные повреждения.

Ранее в Челябинской области осудили мужчину, натравившего питбуля на дворняжку.