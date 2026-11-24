Утром 24 ноября на автодороге Челябинск — Аэропорт произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Под колеса легкового автомобиля попал 15-летний подросток, переходивший дорогу по нерегулируемой «зебре». Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительной информации, авария случилась в 06:53 на втором километре трассы. За рулем Kia Rio находился 52-летний водитель. Автомобиль наехал на подростка, когда тот пересекал проезжую часть справа налево относительно направления движения машины.

В результате столкновения ребенок получил травмы. Пострадавшего доставили в Челябинскую областную детскую клиническую больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сотрудники ГАИ выяснили, что подросток направлялся к остановке общественного транспорта без сопровождения взрослых. При этом на его одежде не было световозвращающих элементов. Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства происшествия.