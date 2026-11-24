На фоне допуска российских атлетов на международные соревнования жители Южного Урала стали чаще интересоваться спортивными событиями и смотреть прямые трансляции резонансных первенств. Как подсчитали аналитики МегаФона на основе обезличенных данных, с октября трафик на сайт телеканала «Матч ТВ» подскочил на 21%. При этом интерес к новостям данной тематики на различных профильных ресурсах увеличился на 5%.

Тема спорта не оставила равнодушным никого из жителей Челябинской области. Этой осенью специалисты оператора зафиксировали рост интереса среди всех возрастных категорий. Наибольшую динамику телесмотрения показали пользователи в возрасте 18-24 лет, которые в октябре нарастили трафик в 2,3 раза по сравнению с сентябрем. Абоненты 25-34 лет увеличили передачу данных на 80%, а жители региона 45-54 лет стали смотреть баталии в сети на 34% чаще.

Мужчины следят за спортивными событиями чаще женщин — их доля составила 79%. Осенью интерес сильного пола к трансляциям турниров вырос на 10%, а у прекрасной половины — на 33%.

Один из самых высоких темпов динамики в октябре специалисты зафиксировали у телеканала «Матч ТВ», на котором проходят трансляции международных и российских соревнований: показатель увеличился на 43% по сравнению с сентябрем. Максимальный объем трафика пришёлся на 8 ноября, когда состоялся Гран-при ISU в Китае, где призовые места заняли Владислав Дикиджи и Евгений Семененко. Параллельно с этим в Екатеринбурге проходил этап Гран-при России «Золото Урала». Помимо этого, россияне активно следили за чемпионатом мира по спортивной борьбе в Астане 26 октября.

В целом жители региона стали чаще интересоваться не только спортивным, но развлекательным, общественно-политическим контентом ТВ-каналов в сети. В топ сайтов по итогам октября вошли «Муз-ТВ», «Смотрим» («Россия 1», «Россия 24», «Россия К») и НТВ. Самыми популярными днями для просмотра ТВ-контента в ноябре стали воскресенье и понедельник, в четверг же, напротив, зрители меньше просматривают трансляции и записи передач.