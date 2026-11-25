В Челябинске запланировано строительство двух крупных медицинских объектов для лечения онкологических заболеваний. Согласно обновленной схеме территориального планирования региона, опубликованной на портале правовой информации, к 2029 году в областном центре должен появиться протонный центр, а к 2032 году — новый онкологический корпус.

Площадь нового здания Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины составит почти 21 тысячу квадратных метров. Стационар будет рассчитан на 341 койку. Создание протонного центра позволит расширить доступ пациентов к высокотехнологичному методу лечения злокачественных новообразований, который сегодня применяется лишь в нескольких медицинских учреждениях России.

Масштабное обновление медицинской инфраструктуры затронет и другие города Южного Урала. В Магнитогорске планируют расширить инфекционный корпус Центра охраны материнства и детства, а в Миассе — построить поликлинику и приемное отделение с вертолетной площадкой.

Кроме того, в Челябинске предусмотрено возведение двух крупных поликлиник при городских больницах № 2 и № 8, рассчитанных суммарно на 1450 посещений в смену. Всего региональная схема территориального планирования включает десятки новых медицинских учреждений. Документ рассчитан до 2043 года, при этом первоочередные проекты предполагается реализовать к 2033 году.