В Челябинском зоопарке бизон по кличке Чероки и хайленд Перчик устроили настоящее силовое шоу, катая тяжелые бревна.

Необычный способ развлечь обитателей придумали сотрудники зоопарка, чтобы разнообразить их будни. Сначала якам, бизонам и коровам породы хайленд предложили хвойные ветки в качестве разминки. Животные с легкостью справились с этим заданием.

Затем в вольеры завезли массивные сосновые бревна. Реакция превзошла все ожидания: Чероки и Перчик с азартом принялись бодать и катать тяжелые деревянные "игрушки". Они работали с такой энергией, что со стороны казалось, будто бревна совершенно ничего не весят.

По словам сотрудников, подобные занятия — это отличный тренажер. Они помогают животным получить необходимую физическую нагрузку и нагулять аппетит.